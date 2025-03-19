Eine wie keine
Folge 30: Folge 30
25 Min.Ab 6
Manu hat es sich mit Mark Braun anscheinend für immer verscherzt. Überraschend tut sich aber eine Möglichkeit auf, Mark einen Gefallen zu tun, denn Mark sucht händeringend einen Prominenten für eine Pressekonferenz im "Aden". Und Manu lernt den Weltklasse-Fußballer Rubero kennen. Sie schließt mit ihm eine Wette ab: Gewinnt Daniel im Torwandschießen, darf Manu Rubero für einen Abend entführen ...
Eine wie keine
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe: 6
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph