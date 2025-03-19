Eine wie keine
Folge 60: Folge 60
24 Min.Ab 6
Manu kommt noch einmal mit einem blauen Auge davon, Mark nimmt ihre Spitzelaktion auf seine Kappe. Trotzdem macht Manu ihrem Chef eine klare Ansage: Das war das letzte Mal, das sie ihren Kopf für ihn hingehalten hat. Als Mark unter Druck gerät, weil Julius ihm "Aden"-Anteile anbietet, die er nicht bezahlen kann, wendet er sich doch wieder an Manu - und platzt mitten in ein Rendezvous mit Knut.
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph