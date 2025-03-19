Eine wie keine
Folge 61: Folge 61
23 Min.Ab 6
Manu schafft es, endlich an sich zu denken: Als Mark in ihre Verabredung mit Knut platzt, schickt sie Mark weg. Dem erscheint seine Situation aussichtslos: Die Bank gewährt ihm keinen Kredit für den Kauf der Hotelanteile. Er will schon aufgeben, da wäscht ihm Manu gehörig den Kopf. Philip sieht seine Stunde gekommen und bietet Mark an, ihm das Geld "uneigennützig" vorzustrecken.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine wie keine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph