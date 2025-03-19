Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

Folge 66

SAT.1Staffel 1Folge 66
23 Min.Ab 6

Manu folgt ihrem Mutterinstinkt - und bringt Daniel mithilfe von Mark zum nächsten Arzt. Dort dann die schockierende Diagnose: Daniel steht kurz vor einem Blinddarmdurchbruch, Notoperation! Manu ist am Ende und wird von Mark getröstet. Als Ralf und Lindi in der Praxis auftauchen, verdreht Lindi die Tatsachen und Ralf macht eine harte Ansage: Wenn Daniel was passiert, ist das allein Manus Schuld!

