Eine wie keine
Folge 71: Folge 71
23 Min.Ab 6
Mark bietet Manu seine Hilfe im Sorgerechtsstreit an, weiß er doch selber nur zu gut, was es heißt, ohne Mutter aufzuwachsen. Manu nimmt das Angebot an. Im Gegenzug treibt sie die Versöhnung von Mark und seiner Mutter Ingrid voran - nicht ahnend, dass Mark ein falsches Spiel spielt. Derweil ergreift Daniel heimlich die Initiative und fleht seinen Vater verzweifelt an, bei Manu bleiben zu dürfen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph