Eine wie keine
Folge 83
24 Min.Ab 6
Mark muss Manu finden, um vor Alexandra die angebliche Affäre mit Manu aus der Welt zu schaffen. Eva und Oliver wollen derweil mit Hilfe von Marks Kreditkarten-Abrechnung herausfinden, wo Manu sich aufhält ... Von Marks Untreue überzeugt und tief verletzt, gibt Alexandra vor Mark vermeintlich zu, dass das Gerücht, das im Hotel kursiert, tatsächlich stimmt: Ja, sie hat mit Philip geschlafen!
Eine wie keine
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe: 6
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph