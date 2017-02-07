Einstein
Folge 10: E.M.P.
47 Min.Folge vom 07.02.2017Ab 12
Durch eine elektromagnetische Welle sterben in einem Seniorenheim, das in der Nähe des BKA liegt, fünf Bewohner. Felix wird schnell klar, dass die Attacke der Behörde galt. In der Tat sind dort alle Festplatten zerstört. Die Spur führt zur chinesischen Firma Han Industries, die im großen Stil Industriespionage betreibt und auch schon hinter Felix' Forschungsergebnissen her war. Für den Physiker wird dieser Fall ziemlich brenzlig.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Einstein
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: SAT.1 emotions