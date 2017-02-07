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Einstein

E.M.P.

SAT.1Staffel 1Folge 10vom 07.02.2017
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Einstein

Folge 10: E.M.P.

47 Min.Folge vom 07.02.2017Ab 12

Durch eine elektromagnetische Welle sterben in einem Seniorenheim, das in der Nähe des BKA liegt, fünf Bewohner. Felix wird schnell klar, dass die Attacke der Behörde galt. In der Tat sind dort alle Festplatten zerstört. Die Spur führt zur chinesischen Firma Han Industries, die im großen Stil Industriespionage betreibt und auch schon hinter Felix' Forschungsergebnissen her war. Für den Physiker wird dieser Fall ziemlich brenzlig.

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