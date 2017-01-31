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Einstein

Meganewton

SAT.1Staffel 1Folge 7vom 31.01.2017
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Einstein

Folge 7: Meganewton

45 Min.Folge vom 31.01.2017Ab 12

Auf dem Schrottplatz von Horst Drossard wird eine Leiche in einem zusammengepressten Auto gefunden. Der Tote wurde so plattgedrückt, dass eine Identifizierung unmöglich ist. Drossard gerät schnell in die Schusslinie, da er kein unbeschriebenes Blatt ist - verdient er doch sein Geld unter anderem mit Autoschieberei. Doch Felix findet bald heraus, dass das nicht die einzige halbseidene Geldquelle ist, die Drossard anzapft.

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