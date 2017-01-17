Einstein
Folge 4: H2O
43 Min.Folge vom 17.01.2017Ab 12
Für Lutz Hartmann endete sein letzter Kontakt mit Wasser tödlich. Jemand hat den Mann ertränkt - in der Nordsee. Bei ihren Ermittlungen stoßen Felix und Elena auf Hartmanns ehemalige Kollegin Sylvia Gebert.
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Einstein
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: SAT.1 emotions