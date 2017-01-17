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Einstein

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SAT.1Staffel 1Folge 4vom 17.01.2017
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Einstein

Folge 4: H2O

43 Min.Folge vom 17.01.2017Ab 12

Für Lutz Hartmann endete sein letzter Kontakt mit Wasser tödlich. Jemand hat den Mann ertränkt - in der Nordsee. Bei ihren Ermittlungen stoßen Felix und Elena auf Hartmanns ehemalige Kollegin Sylvia Gebert.

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