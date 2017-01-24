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Einstein

Mikrowellen

SAT.1Staffel 1Folge 5vom 24.01.2017
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Einstein

Folge 5: Mikrowellen

46 Min.Folge vom 24.01.2017Ab 12

Am Frühstückstisch mit Mikrowellen gekocht zu werden, ist keine schöne Vorstellung. Doch genau das ist einem Heilpraktiker-Guru passiert, dessen Mikrowellenofen manipuliert wurde. Felix hat zunächst seine Lebensgefährtin Birgit Kraft im Verdacht, wird dann aber auf die Ex-Frau Ambrosia aufmerksam. Um zu ermitteln, schleust er sich in ihre Sekte ein - und muss dafür fast mit dem Leben bezahlen.

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