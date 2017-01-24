Einstein
Folge 5: Mikrowellen
46 Min.Folge vom 24.01.2017Ab 12
Am Frühstückstisch mit Mikrowellen gekocht zu werden, ist keine schöne Vorstellung. Doch genau das ist einem Heilpraktiker-Guru passiert, dessen Mikrowellenofen manipuliert wurde. Felix hat zunächst seine Lebensgefährtin Birgit Kraft im Verdacht, wird dann aber auf die Ex-Frau Ambrosia aufmerksam. Um zu ermitteln, schleust er sich in ihre Sekte ein - und muss dafür fast mit dem Leben bezahlen.
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Einstein
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Genre:Comedy, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: SAT.1 emotions