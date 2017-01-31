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Einstein

Thermodynamik

SAT.1Staffel 1Folge 8vom 31.01.2017
Thermodynamik

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Einstein

Folge 8: Thermodynamik

48 Min.Folge vom 31.01.2017Ab 12

Da hat Mickie Krause doch glatt den Kopf verloren: Der Sänger wird enthauptet in einem Gebüsch neben einem Bolzplatz gefunden. Felix erklärt den ratlosen Pathologen, dass er schockgefrostet wurde - und sein Kopf einfach abgebrochen ist. Doch wer wollte den Star loswerden, der die Hauptrolle in einem Mallorca-Musical übernehmen sollte? Zweitbesetzung Robin und Musical-Produzent Stefan sind heiße Anwärter auf den Part des Tatverdächtigen.

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