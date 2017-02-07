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Einstein

Magnetismus

SAT.1Staffel 1Folge 9vom 07.02.2017
Magnetismus

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Einstein

Folge 9: Magnetismus

46 Min.Folge vom 07.02.2017Ab 12

Nach einer wilden Nacht in einem Club sieht sich Tremmel mit einem wahnwitzigen Vorwurf konfrontiert: Er soll Funny erschossen haben, die Freundin des Clubbesitzers. Da er einige illegale Substanzen konsumiert hat, kann sich Tremmel an nichts erinnern. Nun liegt es an Felix und Elena, ihren Boss rauszuhauen. Felix hat dazu eigentlich wenig Lust. Doch wenn sein Deal mit Tremmel auffliegt, landet er ebenfalls hinter Gittern.

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