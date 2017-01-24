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Einstein

Elvis lebt

SAT.1Staffel 1Folge 6vom 24.01.2017
Elvis lebt

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Folge 6: Elvis lebt

46 Min.Folge vom 24.01.2017Ab 12

Die glühende Elvis-Verehrerin Frau Brüggenthies wird erhängt auf ihrem Dachboden aufgefunden. Ein Suizid scheidet aus, denn den hätte sie dort oben ohne Hilfe nicht bewerkstelligen können. Felix fällt sofort auf, dass in Frau Brüggenthies' Sammlung das legendäre Elvis-Album "Diamonds" fehlt - eine Erstpressung ist quasi nicht bezahlbar. Außerdem wurden am Tatort Haare des King persönlich gefunden. Wie passt das alles zusammen?

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