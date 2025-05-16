Mit Volldampf an die k.u.k. RivieraJetzt kostenlos streamen
Erbe Österreich
Folge 401: Mit Volldampf an die k.u.k. Riviera
Ende des 19. Jahrhunderts reisten Adel und wohlhabendes Bürgertum an die österreichische Riviera. Um ihr Feriendomizil in den mondänen Seebädern der Donaumonarchie aufzuschlagen, strömte das noble Publikum in luxuriösen Eisenbahncoupés ans Meer. Mit dem einsetzenden Siegeszug der Eisenbahn um die Mitte des 19. Jahrhunderts erhielt das Reisen eine neue Qualität. Als die Südbahnstrecke von Wien nach Triest am 12. Juli 1857 eröffnet wurde stand erstmals eine durchgehende Verbindung zwischen den Kronländern im Norden und dem wichtigsten Hafen der Monarchie mit dem umliegenden Küstenland zur Verfügung. Zu den größten bautechnischen Meisterleistungen zählte dabei die Überwindung des Semmerings. Der Film beschreibt eine Reise von Wien über den Semmering, durch die Steiermark und schließlich bis an die istrische Küste bei Opatija, dem früheren Abbazia. Regie: Gernot Stadler und Björn Kölz Bildquelle: ORF/Gernot Stadler Filmproduktion/Arnold Pöschl
