Folge vom 14.12.2025: Jonas Kaufmann - Applaus für die Gebrüder Strauss!
82 Min.Folge vom 14.12.2025
Die Tiroler Festspiele Erl widmeten sich diesmal ganz der Welt der Gebrüder Strauß – und Intendant Jonas Kaufmann stand dabei selbstverständlich selbst auf der Bühne. Auf einer musikalischen Reise durch das Leben der berühmten Walzerkönige interpretierte er unter anderem den „Lagunenwalzer“ von Johann Strauss Sohn. Unter der Leitung von Andreas Leisner präsentierten das Orchester der Tiroler Festspiele Erl und ein ausgewähltes Ensemble die charakteristischen Rhythmen und Melodien der Strauss-Dynastie. Es entstand ein Abend voller Musik, Bewegung und unverkennbarem Wiener Charme – ein schwungvolles Tribute an die Gebrüder Strauß. Bildquelle: ORF/Tiroler Festspiele Erl
