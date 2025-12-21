Erlebnis Bühne: Adventkonzert der Wiener Symphoniker aus dem StephansdomJetzt kostenlos streamen
Alle Jahre wieder! Am vierten Adventsonntag steht das traditionelle Adventkonzert der Wiener Symphoniker aus dem Stephansdom auf dem Programm. Heuer steht das Konzert unter dem Motto „Böhmische Weihnacht“ und bringt sowohl Klassiker von Meisterkomponisten Bedrich Smetana und Antonín Dvorák, als auch Filmmusik-Hits aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ins Herz von Wien. Die Wiener Symphoniker spielen unter der Leitung ihres neuen Chefdirigenten Petr Popelka. Solistisch wirken Katerina Knežíková, Štepánka Pucálková, Petr Nekoranec und Adam Plachetka mit. Der Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde singt unter der Leitung von Johannes Prinz. Mitwirkende und Publikum beschließen gemeinsam mit „O du fröhliche!“ das Konzert. Bildquelle: ORF/Roman Zach-Kiesling