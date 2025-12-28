Expedition Files - Der Wahrheit auf der Spur
Folge vom 28.12.2025: Falsche Identitäten
44 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12
Neue Hinweise deuten darauf hin, dass der Gesetzlose "Billy the Kid" unter einem falschen Namen bis ins hohe Alter gelebt haben könnte. Wer war der geheimnisvolle Mann in der eisernen Maske wirklich? Und was passierte nach der UFO-Begegnung von Betty und Barney Hill?
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.