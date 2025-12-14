Expedition Files - Der Wahrheit auf der Spur
Folge vom 14.12.2025: Expeditionen in den Tod
44 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12
Josh Gates rollt rätselhafte Tragödien neu auf: Warum verfiel eine Expeditionscrew dem Wahnsinn und dem Kannibalismus? Was geschah wirklich mit der verschwundenen Stadt im brasilianischen Regenwald? Und warum musste eine junge Schauspielerin sterben? Schockierende Fälle – und neue Spuren, die alles verändern könnten.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.