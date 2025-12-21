Expedition Files - Der Wahrheit auf der Spur
Folge vom 21.12.2025: Familiendramen
45 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12
Generationen später könnte die Wahrheit über den Tod des Serienmörders H.H. Holmes von einem seiner Nachkommen aufgedeckt werden. Außerdem: Steckt die Mafia hinter einem mysteriösen Hubschrauberabsturz? Und wie konnte die jüngste Romanow-Tochter einem Massaker entkommen? Josh Gates entdeckt Spuren, die die Geschichte neu schreiben können.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.