Die Rätsel des Bermudadreiecks (1)Jetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 10: Die Rätsel des Bermudadreiecks (1)
45 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 12
Das Gebiet im westlichen Atlantik zwischen Florida, Bermuda und Puerto Rico, wurde durch das teils ungeklärte Verschwinden von Schiffen und Flugzeugen berühmt. Josh Gates geht dem Mythos des Bermudadreiecks nach - auf dem Meeresboden, in der Luft und sogar bis an den Rand des Weltalls.
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Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5, Season 8-9: Warner Bros. Entertainment GmbH