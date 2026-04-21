Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 9: Das Herz des Sultans
43 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 12
1566 starb Süleyman der Prächtige in Ungarn. Dort wurde sein Herz in einem goldenen Gefäß begraben, aber der Ort geriet in Vergessenheit. Vor vier Jahren suchte Josh Gates bereits nach dem Grab. Nun reist er in die wiederentdeckte Stadt Turbek, um neue Erkenntnisse zu dem Fall zu gewinnen.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-9: Warner Bros. Entertainment GmbH