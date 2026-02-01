Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 11: Geheimsache XP5Y
45 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Josh Gates sucht nach einem streng geheimen Wasserflugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg, das im Pazifik abgestürzt ist. Ein Team erkundet den Meeresboden - in der Hoffnung, ein einzigartiges amerikanisches Flugboot mit Turboprop-Antrieb zu entdecken.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-9: Warner Bros. Entertainment GmbH