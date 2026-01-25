Tauchgang zu den Pyramidenkammern (2)Jetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 9: Tauchgang zu den Pyramidenkammern (2)
45 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Josh Gates schließt die Erkundung des überfluteten Pyramidengrabes eines Königs von Kusch ab: Um zu erfahren, wie das Königreich Kusch Ägypten eroberte, wagt er sich noch einmal in die trüben Gewässer, um die mumifizierten Überreste des Königs zu finden.
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH