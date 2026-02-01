Auf den Spuren von Bonnie & ClydeJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 15: Auf den Spuren von Bonnie & Clyde
45 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Auf der Spur von Amerikas berüchtigtstem Verbrecher-Paar schließt sich Josh mit einem ehemaligen FBI-Agenten zusammen, um ein legendäres Versteck von Bonnie und Clyde zu durchsuchen. Anschließend begibt er sich zu dem Ort des legedären Schusswechsels der Gesetzlosen.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-9: Warner Bros. Entertainment GmbH