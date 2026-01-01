Zum Inhalt springenBarrierefrei
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Die Suche nach dem Wikingerkönig

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 2vom 25.01.2026
Die Suche nach dem Wikingerkönig

Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 2: Die Suche nach dem Wikingerkönig

44 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12

Josh Gates geht auf Schatzsuche: Die Entdeckung eines geheimnisvollen goldenen Artefakts führt ihn auf eine Reise durch Skandinavien in die abgelegenen Wälder Nordeuropas, um die Grabstätte und das Vermögen von König "Blauzahn" zu finden.

