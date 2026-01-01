Tauchgang zu den Pyramidenkammern (1)Jetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 8: Tauchgang zu den Pyramidenkammern (1)
43 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12
Josh Gates reist in die Wüsten des Sudan, um in das überflutete Pyramidengrab eines Königs zu tauchen. Aufgrund der Einsturzgefahr handelt sich um ein extrem gefährliches Unterfangen.
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH