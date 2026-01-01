Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tauchgang zu den Pyramidenkammern (1)

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 8vom 25.01.2026
Folge 8: Tauchgang zu den Pyramidenkammern (1)

43 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12

Josh Gates reist in die Wüsten des Sudan, um in das überflutete Pyramidengrab eines Königs zu tauchen. Aufgrund der Einsturzgefahr handelt sich um ein extrem gefährliches Unterfangen.

