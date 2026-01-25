Die Suche nach dem weißen JaguarJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 16: Die Suche nach dem weißen Jaguar
44 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Auf seiner Suche nach der letzten Maya-Festung, dringt Josh Gates tief in den von Drogenkartellen kontrollierten Dschungel Mexikos vor. Er schließt sich einer Expedition an, die sich Schlangen, Spinnen und Jaguaren stellt, um das legendäre Sac Balam zu entdecken.
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
