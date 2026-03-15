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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Die Geheimnisse der Nabatäer (Teil 2)

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 12vom 15.03.2026
Die Geheimnisse der Nabatäer (Teil 2)

Die Geheimnisse der Nabatäer (Teil 2)Jetzt kostenlos streamen

Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 12: Die Geheimnisse der Nabatäer (Teil 2)

44 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12

Josh Gates' Einsatz trägt zu der Entdeckung eines verschollenen Grabes im Bereich des Schatzhauses von Petra bei. Modernste Technik könnte endlich die verkohlten Fragmente antiker Schriftrollen entschlüsseln, die den Untergang Petras erklären.

Weitere Folgen in Staffel 9

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