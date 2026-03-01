Zum Inhalt springenBarrierefrei
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Das Atlantis im indischen Ozean

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 5vom 15.03.2026
Das Atlantis im indischen Ozean

Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 5: Das Atlantis im indischen Ozean

44 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12

Verbirgt sich am Grund der entlegenen Gewässer um Sansibar Afrikas Atlantis? Josh Gates taucht nach der verlorenen Stadt Rhapta, die einst ein lebendiges Handelszentrum gewesen ist.

