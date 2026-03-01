Die Verbrechen der Doan-BandeJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 2: Die Verbrechen der Doan-Bande
45 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12
Josh Gates geht den Machenschaften der Doan-Gang auf den Grund. Sie bestand aus etwa 30 kriminellen Mitgliedern, die versuchten, die Amerikanische Revolution zu untergraben. Der Abenteurer folgt einer vielversprechenden Spur zu einem Versteck voller gestohlener Münzen.
Weitere Folgen in Staffel 9
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Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH