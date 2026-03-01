Auf den Spuren von Sankt NikolausJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 4: Auf den Spuren von Sankt Nikolaus
44 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12
St. Nikolaus ist heutzutage beinahe jedem Kind bekannt, ist er doch ein gern gesehener Gast in der Vorweihnachtszeit. Josh Gates reist quer durch die Welt, um der Geschichte des beliebten Heiligen auf den Grund zu gehen.
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH