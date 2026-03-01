Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Grab Alexanders des Großen (Teil 1)

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 8vom 15.03.2026
Folge 8: Das Grab Alexanders des Großen (Teil 1)

45 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12

Alexander der Große ist ein weltweit bekannter Eroberer, der ein riesiges Weltreich regierte. Er starb jung durch eine schwere Krankheit, und der Standort seines Grabes beschäftigt Wissenschaftler und Historiker bis heute. Josh Gates sucht nach Spuren.

Kabel Eins Doku
