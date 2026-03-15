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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Die Wiederentdeckung der legendären Barracuda

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 3vom 15.03.2026
Die Wiederentdeckung der legendären Barracuda

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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 3: Die Wiederentdeckung der legendären Barracuda

44 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12

Josh Gates nimmt an einem einzigartigen Restaurierungsprojekt teil. Gemeinsam mit einer Gruppe Experten soll einem Barracuda-Bomber aus dem Zweiten Weltkrieg neues Leben eingehaucht werden.

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