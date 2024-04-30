Zum Inhalt springenBarrierefrei
Expeditionen: Das Alien-Insekt - Die Gottesanbeterin

Weltweit gibt es etwa 2.200 Arten von Gottesanbeterinnen. Sie bewohnen bevorzugt die Subtropen und Tropen der Alten und Neuen Welt. Eines ist ihnen allen gleich: Sie leben räuberisch und vertilgen alles, was sie überwältigen können. Der Film dringt in die Welt der „leibhaftigen Aliens“ vor und zeigt, wie Gottesanbeterinnen leben, sich fortpflanzen und sterben. Das Besondere ist, dass beinahe ausschließlich die größten und seltensten Vertreter gezeigt werden, darunter viele, die kaum filmisch dokumentiert wurden. Eine Dokumentation von Kurt Mündl. Bildquelle: ORF/Power of Earth

