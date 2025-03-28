Expeditionen: Natur im Garten (3/3) - Raum für den GartentraumJetzt kostenlos streamen
Expeditionen
Folge vom 28.03.2025: Expeditionen: Natur im Garten (3/3) - Raum für den Gartentraum
59 Min.Folge vom 28.03.2025
Die Gartenbau-Ausstellung 2008 in Tulln ist der Schauplatz der dritten Folge von "Natur im Garten" – auch diesmal ist Erwin Steinhauer ein Protagonist. Er lebt in seiner Parzelle im Gartengelände im Luxuswohnmobil. Seine Nachbarn – diesmal von Ulrike Beimpold und Wolfram Berger dargestellt – wohnen in einem bunten, alten VW-Bus. Wieder zeigen die gegensätzlichen Gartentypen auf humorige Weise die unterschiedlichen Welten der Gartengestaltung. Gestaltung: Barbara Fally-Puskás Besetzung: Erwin Steinhauer, Ulrike Beimpold, Wolfram Berger und Andere Bildquelle: ORF/epo-film/epo-film/Hubert Mican
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0