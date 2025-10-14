Expeditionen: Wachau - Land am StromeJetzt kostenlos streamen
Expeditionen
Folge vom 14.10.2025: Expeditionen: Wachau - Land am Strome
45 Min.
Es zählt zu den schönsten Schauspielen der Natur, wenn im Frühling die Marillen-Bäume zu blühen beginnen und einen ganzen Landstrich in ein Meer blühender Gewächse verwandeln - die Wachau. Georg Riha portraitiert dieses "Land am Strome" mit aufwändigster Kameratechnik und zeigt alle Reize dieser Kultur- und Naturlandschaft aus oft überraschender und neuer Perspektive im Wechselspiel der Jahreszeiten, zwischen Licht und Schatten, zwischen Tag und Nacht. Bildquelle: ORF/Georg Riha/Georg Riha
