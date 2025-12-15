Esel, Ochs' und Kind - Weihnachtskrippen in EuropaJetzt kostenlos streamen
Folge vom 15.12.2025: Esel, Ochs' und Kind - Weihnachtskrippen in Europa
44 Min.
In Österreich, Deutschland, der Schweiz und Italien werden zu Weihnachten sehr vielfältige Krippentraditionen gepflegt. Als "Vater der Weihnachtskrippen" gilt Franz von Assisi, der im Jahr 1223 im italienischen Dorf Greccio die christliche Herbergssuche nachgespielt hat. Bis heute wird die Geschichte rund um die Geburt von Jesus Christus in Greccio auf diese Weise dargeboten. Anita Lackenberger (ORF) hat sich auf eine filmische Krippen-Entdeckungsreise durch Europa begeben: Im Südtiroler Gröden werden Krippen und Figuren gern aus Zirbenholz geschnitzt, während in Stans in Tirol Krippen-Unikate aus besonders interessant geformten Wurzeln entstehen. Bildquelle: Foto: ORF/Produktion West .
