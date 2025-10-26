Expeditionen: Die geheimnisvolle Sprache der Bäume - Unterwegs mit den Hütern des WaldesJetzt kostenlos streamen
Folge vom 26.10.2025: Expeditionen: Die geheimnisvolle Sprache der Bäume - Unterwegs mit den Hütern des Waldes
Wälder sind lebenswichtige Ökosysteme und Bäume kommunizieren über ein unsichtbares Netzwerk, das "Wood-Wide Web“. Forschende, Försterinnen und Förster und Biologinnen und Biologen versuchen, diese Sprache der Bäume zu verstehen und setzen sich für Klima- und Artenschutz ein. Im burgenländischen Leithagebirge werden alte Biotopbäume geschützt, um Lebensräume und Wanderkorridore für Insekten und andere Tiere zu schaffen. Rund ein Drittel aller Waldarten ist auf Alt- und Totholz angewiesen, das besonders artenreich ist. Im Wiener Lainzer Tiergarten wird zudem die in Österreich ausgestorbene Habichtskauz-Population erfolgreich wieder angesiedelt, was zur Vernetzung und Stabilisierung der Art in Mitteleuropa beiträgt. Bildquelle: ORF/Giczymedia