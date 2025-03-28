Expeditionen: Natur im Garten (2/3) - Die Katze auf dem heißen DachJetzt kostenlos streamen
Expeditionen
Folge vom 28.03.2025: Expeditionen: Natur im Garten (2/3) - Die Katze auf dem heißen Dach
Die beiden Superstars Erwin Steinhauer und Alfred Dorfer sind zwei Gärtner mit Herz und Leidenschaft, die aber zwei unterschiedliche Gartenphilosophien verfolgen. In dieser Folge wird dem konservativen Stil-Gärtner (Erwin Steinhauer) die Gartenarbeit zu viel. Er übersiedelt in die Stadt, in eine Dachwohnung mit einer kleinen, überschaubaren, grünen Terrasse. Doch nicht genug damit, dass es auch in der Stadt reichlich unliebsames Getier gibt, erinnern ihn seine neuen Nachbarn (Mercedes Echerer und Rupert Henning) frappant an die ehemaligen Nachbarn. Die beiden sind ebenfalls "so bio, so richtig ökologisch ang'haucht", wie Steinhauer meint. Der Konflikt auf den Dachterrassen ist vorprogrammiert. Gestaltung: Barbara Fally-Puskás Besetzung: Erwin Steinhauer, Mercedes Echerer, Rupert Henning Bildquelle: ORF/epo-film/Petro Domenigg