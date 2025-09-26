Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Expeditionen

Expeditionen: Vom Zauber der Berge - Kärntens faszinierende Alpenwelt

ORF IIIFolge vom 26.09.2025
Expeditionen: Vom Zauber der Berge - Kärntens faszinierende Alpenwelt

Expeditionen: Vom Zauber der Berge - Kärntens faszinierende AlpenweltJetzt kostenlos streamen

Expeditionen

Folge vom 26.09.2025: Expeditionen: Vom Zauber der Berge - Kärntens faszinierende Alpenwelt

52 Min.Folge vom 26.09.2025

Mächtige Gipfel, einsame Täler, wilde Gebirgsflüsse und sanfte Almen, all diese Facetten prägen die Bergwelt in südlichstem Bundesland Österreichs. Selbst der höchste Berg des Landes zählt dazu, der Großglockner. In atemberaubenden Bildern zeigt Regisseur Gernot Stadler die Vielfalt dieser Naturlandschaften. Die Reise führt vom Großglockner, über die Hohen Tauern im Nordwesten, durch spektakuläre Täler, bis hin zu den felsigen Karawanken und karnischen Alpen im Süden, wo aus den früheren Frontwegen „Friedenswege“ geworden sind. Berauschend laut ist es im Maltatal, dem sogenannten „Tal der stürzenden Wasser“. Dort lassen sich zwischen schroffen Felsen spektakuläre Wasserfälle entdecken. Ganz anders wirkt die Landschaft in den Nockbergen. Die sanften, runden Formen ihrer Kuppen haben den Nockbergen ihren Namen gegeben. Der Film „Vom Zauber der Kärntner Berge“ zeigt die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Kärntner Bergwelten, ihre unberührten Natur- und uralten Kulturlandschaften. Eine Dokumentation von Gernot Stadler Bildquelle: ORF/GS-Film/Gernot Stadler

Alle verfügbaren Folgen