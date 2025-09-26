Expeditionen: Vom Zauber der Berge - Kärntens faszinierende AlpenweltJetzt kostenlos streamen
Expeditionen
Folge vom 26.09.2025: Expeditionen: Vom Zauber der Berge - Kärntens faszinierende Alpenwelt
Mächtige Gipfel, einsame Täler, wilde Gebirgsflüsse und sanfte Almen, all diese Facetten prägen die Bergwelt in südlichstem Bundesland Österreichs. Selbst der höchste Berg des Landes zählt dazu, der Großglockner. In atemberaubenden Bildern zeigt Regisseur Gernot Stadler die Vielfalt dieser Naturlandschaften. Die Reise führt vom Großglockner, über die Hohen Tauern im Nordwesten, durch spektakuläre Täler, bis hin zu den felsigen Karawanken und karnischen Alpen im Süden, wo aus den früheren Frontwegen „Friedenswege“ geworden sind. Berauschend laut ist es im Maltatal, dem sogenannten „Tal der stürzenden Wasser“. Dort lassen sich zwischen schroffen Felsen spektakuläre Wasserfälle entdecken. Ganz anders wirkt die Landschaft in den Nockbergen. Die sanften, runden Formen ihrer Kuppen haben den Nockbergen ihren Namen gegeben. Der Film „Vom Zauber der Kärntner Berge“ zeigt die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Kärntner Bergwelten, ihre unberührten Natur- und uralten Kulturlandschaften. Eine Dokumentation von Gernot Stadler Bildquelle: ORF/GS-Film/Gernot Stadler