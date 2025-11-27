Expeditionen: Ausgerechnet Norwegen - Leben zwischen Fjorden und GletschernJetzt kostenlos streamen
Expeditionen
Folge vom 27.11.2025: Expeditionen: Ausgerechnet Norwegen - Leben zwischen Fjorden und Gletschern
44 Min.Folge vom 27.11.2025
Das skandinavische Land mit seiner einmaligen Natur verdankt seinen Wohlstand der Erdölindustrie. Lebenserwartung, Bildungsniveau und Durchschnittseinkommen sind hoch und machen das Land der Fjorde und Gletscher zusätzlich attraktiv. Müsste man sich das Ende der Welt als einen Ort vorstellen, es sähe wahrscheinlich ein bisschen aus wie Longyearbyen: Graue und weiße Felsen umringen die kleine Gemeinde, die als nördlichste Stadt der Welt gehandelt wird. Die Temperaturen klettern hier nur selten über den Gefrierpunkt; Straßen, die aus der Stadt führen, enden nach wenigen Kilometern in der Wildnis. Bildquelle: ORF/ZDF/Jeannine Apsel
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0