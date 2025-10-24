Expeditionen: Österreichs Vogelwelt - Ein bedrohtes ParadiesJetzt kostenlos streamen
Folge vom 24.10.2025: Expeditionen: Österreichs Vogelwelt - Ein bedrohtes Paradies
Durch den Verlust von Lebensraum sind viele Feldvögel akut vom Aussterben bedroht. Große Greifvögel werden, trotz erfolgreicher Schutzprojekte, immer noch verfolgt und getötet. Für den Erhalt der Vogelvielfalt arbeiten in Österreich unzählige Privatpersonen, kleine Initiativen und große Naturschutzorganisationen. Gefährdete Vogelarten gibt es in allen Lebensräumen des Landes: von den Alpen, über Wiesenlandschaften bis zu wilden Seeufern. Der Verlust von Lebensraum und gezielte Verfolgung und Tötung durch den Menschen sind die Hauptgründe für die Bedrohung der österreichischen Vogelwelt. Manche Vögel ziehen nur noch in Schutzgebieten ihre Kreise am Himmel. Für den Erhalt der Vogelvielfalt arbeiten in Österreich unzählige Privatpersonen, kleine Initiativen und große Naturschutzorganisationen. Die Dokumentation von Mario Kreuzer und Leander Khil zeigt außerdem die gefährdeten Vögel Österreichs und ihre Lebensräume: von den Alpen, über Wiesenlandschaften bis zu wilden Seeufern. Bildquelle: ORF/PKM Fimproduktion/Leander Khil