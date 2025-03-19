Zum Inhalt springenBarrierefrei
Expeditionen

Expeditionen: Ameisen - Die heimliche Weltmacht

ORF III
Folge vom 19.03.2025
Expeditionen: Ameisen - Die heimliche Weltmacht

Expeditionen: Ameisen - Die heimliche WeltmachtJetzt kostenlos streamen

Expeditionen

Folge vom 19.03.2025: Expeditionen: Ameisen - Die heimliche Weltmacht

45 Min.
Folge vom 19.03.2025

Ameisen sind eine heimliche Weltmacht auf unserem Planeten. Alle Ameisenarten zusammengenommen übersteigt ihre Masse die der gesamten Menschheit. Sie sind in Wüsten ebenso heimisch wie in den Polarregionen, und wie wir Menschen leben Ameisen in sozialen Staaten, führen Kriege und halten Sklaven. Für diese Dokumentation nimmt Wolfgang Thaler, der für seine Kameraarbeit bei den UNIVERSUM-Dokumentationen "Assam - Im Land der Bienenbäume" und "Bienen - Ein Leben für die Königin" mehrfach mit internationalen Preisen ausgezeichnet wurde, gemeinsam mit den führenden Ameisenforschern der Welt Biologie und Verhaltensweisen verschiedenster Ameisenarten unter die Lupe. Eine Dokumentation von Wolfgang Thaler Mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Bildquelle: ORF/Adi Mayer Film

