Die Seychellen sind weit mehr als ein bloßer Urlaubstraum aus Sonne, Strand, Meer und Farben. Der überaus vitale Inselstaat bietet ein wahres „Mosaik der Weltbevölkerung“. Auf der Inselgruppe im Indischen Ozean ist kulturelle Diversität das zentrale Motto. „Einheit in Vielfalt“ wird von der Gesamtbevölkerung als Grundlage der friedlichen Koexistenz und wirtschaftlichen Entwicklung verstanden. Der Inselarchipel ist ein Beispiel dafür, dass ein fruchtbarer Umgang mit Vielfalt nicht bloß als Last oder Problem verstanden werden kann, sondern als wahrer Aktivposten. Bildquelle: ORF/Werner Zips Filmproduktion/Angelica V. Marte

