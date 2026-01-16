Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Expeditionen

Leben zwischen Dreitausendern - Das Zillertal im Winter

ORF IIIFolge vom 16.01.2026
Leben zwischen Dreitausendern - Das Zillertal im Winter

Leben zwischen Dreitausendern - Das Zillertal im WinterJetzt kostenlos streamen

Expeditionen

Folge vom 16.01.2026: Leben zwischen Dreitausendern - Das Zillertal im Winter

44 Min.Folge vom 16.01.2026

Gipfel, weit über 3.000 Meter hoch. Strahlend weiße Hänge. Alpine Natur. Und mittendrin eine Bevölkerung, die über Jahrhunderte gelernt hat, mit und von den Bergen zu leben. So präsentiert sich das Tiroler Zillertal in den österreichischen Alpen. Schnee ist hier der Dreh- und Angelpunkt für alles Leben. Er prägt den Lauf der Natur genauso wie den Alltag der Menschen. In einer abwechslungsreichen Dokumentation unter der Regie von Klaus T. Steindl erschließt sich den Zusehern eine alpine Lebenswelt im Spannungsfeld von unberührter Landschaft, Massentourismus und gelebter Tradition. Eine Dokumentation von Klaus T. Steindl

Alle verfügbaren Folgen