ORF IIIFolge vom 20.05.2025
44 Min.Folge vom 20.05.2025

Berge und Wasser sind die größten Reichtümer Österreichs. Quellen, Bäche, Teiche, Seen und Flüsse haben über Tausende von Jahren unsere Landschaft geformt. Der Film "Alpenseen" zeichnet die Wege des Wassers nach – vom Gletscher ins Tal und durch die Berge zur Quelle, und beschreibt die Schönheit der naturbelassenen, kleineren Seen mit ihrer faszinierenden Pflanzen- und Tierwelt. Bildquelle: ORF/Erich Pröll

