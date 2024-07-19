Zum Inhalt springenBarrierefrei
Expeditionen: Kärnten - Leben am Wasser

ORF III
Folge vom 19.07.2024
Folge vom 19.07.2024

In den Bergdörfern der Karawanken, an der Drau, am Wörther-, Weißen- und Millstättersee – in Kärnten leben viele Bauern, Handwerker und Fischer am und vom Wasser. Curt Faudon porträtiert den Alltag dieser Menschen inmitten großartiger Naturlandschaften, die sich trotz Tourismus kaum verändert haben. Noch immer gehen die Flößer am Weißensee ihrer Arbeit am Wasser nach, gibt es Berufsfischer am Millstättersee, werden die steilen Berghänge in den Karawanken bewirtschaftet. Eine Dokumentation von Curt Faudon. Bildquelle: ORF/Curt Faudon

