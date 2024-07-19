Expeditionen: Kärnten - Leben am WasserJetzt kostenlos streamen
Expeditionen
Folge vom 19.07.2024: Expeditionen: Kärnten - Leben am Wasser
44 Min.Folge vom 19.07.2024
In den Bergdörfern der Karawanken, an der Drau, am Wörther-, Weißen- und Millstättersee – in Kärnten leben viele Bauern, Handwerker und Fischer am und vom Wasser. Curt Faudon porträtiert den Alltag dieser Menschen inmitten großartiger Naturlandschaften, die sich trotz Tourismus kaum verändert haben. Noch immer gehen die Flößer am Weißensee ihrer Arbeit am Wasser nach, gibt es Berufsfischer am Millstättersee, werden die steilen Berghänge in den Karawanken bewirtschaftet. Eine Dokumentation von Curt Faudon. Bildquelle: ORF/Curt Faudon
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0