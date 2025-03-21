Expeditionen: Böhmerwald - Wildnis im Herzen EuropasJetzt kostenlos streamen
Expeditionen
Folge vom 21.03.2025: Expeditionen: Böhmerwald - Wildnis im Herzen Europas
44 Min.Folge vom 21.03.2025
Im Herzen Europas liegt das weitläufige Gebiet des Böhmerwaldes. Über Jahrzehnte durchschnitt der Todesstreifen des Eisernen Vorhanges dieses Gebiet. Was für die Menschen oft Verlust der Heimat und großes Leid bedeutete, war für Flora und Fauna eine ausgedehnte Erholungspause. Heute umschließen Nationalparks die geschützten Bereiche des Böhmerwaldes an den Grenzen Oberösterreichs, Bayerns und Tschechiens. Wälder, Seen und Moore beherrschen die Landschaft, in der wieder Luchse, Wölfe und vereinzelt sogar Elche ihre Heimat gefunden haben. Der Film verfolgt das Leben einer Bauernfamilie inmitten dieser wiedergeborenen Natur. Ein Film von Alfred Vendl Bildquelle: ORF/WEGA – Film/Mario Hopfgartner
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0