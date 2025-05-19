Expeditionen: Der Tagliamento - König der AlpenflüsseJetzt kostenlos streamen
Expeditionen
Folge vom 19.05.2025: Expeditionen: Der Tagliamento - König der Alpenflüsse
52 Min.Folge vom 19.05.2025
Der Film folgt dem Tagliamento, Europas letztem ungezähmten Fluss, auf seinen 172 Kilometern Länge von den Bergen Venetiens durch Karnien bis zur Mündung in die Adria. Zu seinem Reich gehören ursprüngliche Landschaften, malerische Orte und eine einzigartige Flora und Fauna. Im Gegensatz zu anderen Alpenflüssen wurden am Tagliamento bisher fast keine Regulierungsmaßnahmen durchgeführt. Er kann sich frei durch sein bis zu zwei Kilometer breites Bett wälzen. Die zahlreichen Nebenarme, Flachwasserzonen und Totholz-Ansammlungen bieten einen idealen Lebensraum für eine faszinierende Pflanzen- und Tierwelt. Bildquelle: ORF/Gernot Stadler-Film
Altersfreigabe:
0