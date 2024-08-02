Expeditionen: Österreich - Die Kraft des Wassers 1/2Jetzt kostenlos streamen
Expeditionen
Folge vom 02.08.2024: Expeditionen: Österreich - Die Kraft des Wassers 1/2
46 Min.Folge vom 02.08.2024
Eine opulente, filmische Reise durch eines der schönsten Länder der Welt. Von der schneebedeckten eisigen Welt des Hochgebirges mit seinen mächtigen Gletschern durch die letzten Urwälder bis zum warmen Steppensee folgt der Zweiteiler den Spuren des Wassers – dem Element, das die vielfältige Natur dieses Land geprägt hat wie kein anderes. Ein Film von Rita und Michael Schlamberger Bildquelle: ORF/Science Vision/Jiří Petr
